Paradójico, pero histórico Escribe: Omar Eduardo Alonso

10 septiembre, 2022

Así como el héroe italiano Giuseppe Garibaldi tuvo relación, aunque muy indirecta, con Tres Arroyos, esta zona no permaneció fuera del interés de Benito Mussolini.

Solo un párrafo para recordar—aunque esto ya lo he contado— que fueron algunos ex combatientes de Garibaldi quienes se instalan en Aldea Romana, en Bahía Blanca.

De allí se desprenden algunos de los primeros inmigrantes italianos que se radican en Tres Arroyos y contribuyen decididamente en numerosas iniciativas.

No creo necesario abundar en los detalles de la historia de Mussolini pero es preciso ubicar la historia en el contexto de un momento donde todavía no se había transformado en la figura que desarrolla el fascismo y termina ejecutado por los partisanos.

El rey Vittorio Emanuele tercero, quien en realidad se llamaba además Ferdinando María Gennaro di Savoia, por aquellos enroques reales de aquella época, llegó al trono sin ser italiano de origen.

Ocupó el reinado entre 1900 y 1946, de modo que fue protagonista y testigo de las dos guerras mundiales, además del nacimiento, ascenso y caída del fascismo.

Presionado por las circunstancias que se vivían en el país que no había podido recuperar de los problemas emergentes de la primera confrontación bélica mundial, especialmente por la recesión, genera cambios en su gabinete.

En ese contexto es designado primer ministro Benito Mussolini. Todo esto antes de la Segunda Guerra mundial, a principios de la década del 30.

Por ese entonces nada hacía sospechar de la proyección que tendría en el contexto internacional.

Precisamente, su figura se consolidó por un fuerte proceso de expansión colonizadora de Italia, especialmente en Africa y desembocó en su instalación en el poder absoluto tras una marcha sobre Roma de sus adherentes.

Pero vuelvo al principio cuando era primer ministro y recién comenzaba a cimentar su ambición de poder.

Reconocimiento

Fue en esos momentos cuando el gobierno de Italia, es decir el rey Vittorio Emanuele y su primer ministro o jefe de gobierno, Benito Mussolini cursaron un especial reconocimiento a uno de los pioneros del desarrollo agropecuario lugareño: Bautista Vassolo.

Además de un diploma, se le asignó la Estrella al Mérito, como reconocimiento al trabajo desarrollado en nuestro país.

Integrante de una tradicional familia que muchas veces he mencionado y que reconoce un hito inicial en Rafael Vassolo, quien llegara al país en 1874, radicándose en la zona de Azul y donde se inició como mercachifle.

Rápidamente se dedicó a la actividad agropecuaria y en 1880 retornó a Italia para regresar con su familia, su esposa Ana María Bax, y sus hijos Herminia, Bautista, Valerio y Filomena.

Rafael conformó una sociedad con sus hijos, recalando luego en B. Juárez y desde el 31 de diciembre de 1903 lo hacen en el distrito de Tres Arroyos arrendando el campo El Carrizal.

Además de la cría de ganado impulsan la siembra del trigo candeal, constituyéndose en referentes de ese cultivo.

En 1908 la excelente evolución económica permite la compra de los campos El Médano, de 1880 hectáreas y Tres Lagunas, de 2530 hectáreas.

Cabe acotar que Bautista intentó en su momento dedicarse al comercio en Buenos Aires, pero luego retornó para integrarse nuevamente a la familia y a la producción agropecuaria.

Finalmente se haría cargo de la conducción del trabajo en Tres Lagunas aunque luego iría delegando la labor en sus hijos.

Otros integrantes de la familia lograron proyección importante, aunque no exclusiva, en el desarrollo de emblemáticos emprendimientos agropecuarios.

Los descendientes de aquellos pioneros aún siguen participando y contribuyendo al desarrollo de iniciativas e instituciones diversas.

Incluso en algunos casos se cuentan integrantes de la familia que han ocupado cargos públicos.

