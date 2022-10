Parador: “el Ejecutivo nos pone entre la espada y la pared”, dijo Soledad Cadenas

17 octubre, 2022

La licitación del ex parador Borneo, la venta de maquinaria en desuso y otros temas que podrían abordarse en la sesión de este viernes 21 del Concejo Deliberante -que se realizará en Orense- se trataron hoy en la reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda.

La presidenta de la Comisión, Soledad Cadenas (Juntos) informó que ya disponen del expediente para la licitación del parador donde funcionara Borneo, que será analizado “de acá hasta el jueves” -según indicó- pero volvió a criticar “la no política de turismo del vecinalismo, porque esto va más allá de un parador. La Comisión evaluadora hizo un informe, y en cuanto se termine de tratar, porque es un expediente bastante grande, se decidirá qué hacer. Pero acá nos están dejando a la oposición entre la espada y la pared, en una discusión sin sentido, porque se hacen las cosas a último momento y porque ninguno de los 18 concejales está pensando en la posibilidad de que las localidades balnearias no tengan servicios. Las cosas no se hacen como se debe; esto se podría haber hecho con tiempo, y seguimos en las mismas condiciones, más allá de que al intendente se le haya terminado la paciencia. Había otras opciones, y a último momento estamos discutiendo esto”, advirtió.

Respecto del proyecto de Presupuesto, Cadenas aseguró que “para evitar discusiones posteriores, pondremos algunos puntos para analizar con tiempo y será este año o el que viene. Todavía no le dimos despacho al pedido de prórroga”.

Finalmente, comentó que “el Ejecutivo nos envió un detalle, por nota, acerca de los insumos de salud que se comprarían con la venta de maquinaria en desuso; no se le dio despacho porque uno de los bloques no lo había leído, pero la intención es hacerlo para que el remate se pueda realizar”.

Volver