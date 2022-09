Parador: El MV no aprobó la interpelación a Sánchez y se fue del recinto

El bloque del Movimiento Vecinal se retiró del recinto en el medio de la sesión extraordinaria en la que por mayoría se aprobó la interpelación al intendente municipal o al funcionario que éste designe para dar explicaciones sobre la política turística.

En una tensa sesión, en principio se analizó si estaban dadas las condiciones para la convocatoria, algo que el presidente del bloque vecinalista objetaba al mencionar que “en el aspecto técnico legal fueron dadas las explicaciones por parte del Asesor Letrado y no comprendemos cual es el grave disenso que da lugar a esta sesión extraordinaria y tampoco entendemos cual es el motivo de la interpelación” y luego de una serie de fundamentaciones anunciaba que “no están dadas las condiciones, no vamos a acompañar”.

Desde Juntos, Daiana De Grazia y Graciela Callegari por Todos, manifestaban en tanto que la “necesidad y urgencia” de la sesión se debía a que ante la firma del decreto de necesidad y urgencia por parte del intendente, se daba una doble interpretación de la necesidad y urgencia de tratamiento de la cuestión y que era asimismo era de interés público. Sometido a votación el artículo 1 se aprobaba por mayoría con el voto opositor.

Se trata

El pedido concreto para interpelar estaba incluido en el artículo 2 de la convocatoria a la extraordinaria, para que el intendente o el funcionario que este designe dieran explicaciones a una serie de puntos relativos a la política turística en el distrito, la mayoría de aspectos técnicos.

La fundamentación se inició con la palabra de la presidenta del bloque peronista, Graciela Callegari, quien sostenía “la necesidad que la sociedad tenga respuestas claras de la política turística y el servicio de playas para la temporada y a futuro, en cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 113 del Reglamento Interno”. “Solicito al cuerpo aprobar el decreto a los efectos que el Ejecutivo se constituya para explicar no solo a nosotros sino a vecinos de tres arroyos sobre cual son las razones que no se cumplen ordenanzas”, esgrimió.

Seguidamente, Daiana De Grazia desde Juntos decía que “básicamente me parece que hay que naturalizar este tipo de herramientas-por la interpelación – la que a veces se toma como algo para increpar al Ejecutivo, cuando no es más ni menos que es para dar transparencia y requerir información es una herramienta que importa no solo a concejales sino a la ciudadanía en general”.

Nickel: “Esto es un circo”

Fue el turno de Werner Nickel, quien manifestaba el disenso por la convocatoria al sostener que “todos sabemos claramente cuál es el tenor y la importancia que se le da a un llamado a una interpelación; en los últimos 20 años hubo un solo llamado, y ahora vemos que son consecuentes en los últimos años”.

“Anteriormente el argumento era que los funcionarios no venían al Concejo pero hoy día tanto el director de turismo y el del Organismo Descentralizado han venido setenta veces y a eso le sumamos la charla con el asesor letrado. Lo que ha desencadenado tiene que ver con la legitimidad, o no con la decisión que tomó el intendente: El asesor ha dicho que por un lado hay una ordenanza del 2017 vigente pero sin perjuicio de eso la LOM le da las herramientas al intendente para haberlo sacado por decreto como de hecho ocurrió”.

“No entendemos para qué, donde va a llegar esto? Se lo va a sancionar se lo va a meter preso? no se entiende cual es el argumento siendo que los funcionarios han estado acá todas las veces. Yo considero que esto es un circo, se lo toma con vehemencia, lamentablemente esto es producto de esta mayoría que hace un poco al análisis técnico, pero cuando empezamos a hablar de mayorías pasamos a otro ámbito que tiene que ver con lo político” dijo.

“Creo que cuando el MV tuvo la mayoría cuando éramos 11 concejales consensuaba las presidencias de las comisiones, las autoridades del cuerpo, los asuntos, íbamos a los demás bloques pidiendo el consenso pero lamentablemente Tres Arroyos perdió la mayoría porque eso trajo consecuencias: rechazo de presupuesto, del aumento de tasas, de la rendición de cuentas, tenemos que escuchar hablar de falta de planificación del MV me causa gracia, creo que basta que la gente vea por lo menos dos fotos una antes del MV y otra posterior y ahí vamos a ver si hemos carecido de planificación; algunos no se acuerdan que veníamos de la mano de un gobierno peronista, fundido, con sueldos impagos, hablan de falta de planificación en las localidades. Yo tuve el honor de ser el primer secretario de gobierno del intendente Sánchez y vi la preocupación que tenía por el riesgo que las localidades dejaran de existir y “gracias a la falta de planificación” hoy tenemos las localidades con servicios, nos quejamos de la salud en Claromecó: acuérdense cuando teníamos una salita en la costanera, hoy tenemos algo más”, sostuvo.

“La falta de mayoría del MV ha servido para que el Ejecutivo se vea desnaturalizado. El Concejo deliberante quiere gobernar; lamento comunicar que el gobierno es el Ejecutivo. Para gobernar hay que ir a elecciones, ganarlas, como hace 20 años el MV” lanzó, y sostuvo que “en lo que tiene que ver puntualmente con este tema que nos trae a este circo romano y que tiene que ver con el pedido de interpelación hay varias cosas por contar”, tras lo cual se refirió a diferentes aspectos por los que ha pasado el tratamiento del tema en cuestión referido a la construcción de paradores y la prestación de servicios de playa, como el concurso de ideas aprobado en su momento y otros aspectos como la instalación de unidades modulares, para resolver la problemática ante el incremento de turistas en Claromecó.



“Métale, capitán, métale que va a estar todo el apoyo”

“El intendente lo resolvió por decreto y la gente mal, que le pese a más de uno va a tener un parador, el que quiera oponerse que lo haga, como lo hicieron con la nueva bajada porque están contentos una obra seria, grande, si quieren oponerse y estar en desacuerdo tienen todo el derecho a hacerlo”, para dar luego a conocer aspectos de una reunión mantenida en Samoa con el prestador de ese parador, invitado por Carlos Ávila, a la que se sumara después el delegado director Lamberti, y consignó que hubo consenso para que le transmitiera al intendente las conclusiones a las que se arribó en las que se solicitaba otro tratamiento para la instalación del nuevo parador, lo que finalmente no ocurrió tras conocerse la firma del decreto por parte de Sánchez “Métale, capitán, métale que va a estar todo el apoyo” dijo Nickel que fue la frase que salió de ese encuentro.

Se van

“Lamento mucho todo esto no comparto para nada este circo después veremos qué pasa con el proyecto de decreto, pero creo que con el quórum para nada necesitan de la presencia del bloque ni por el voto nuestro con el debido respeto y contando ese bloque con compromisos que hemos asumido con anterioridad este bloque se va a retirar”, expresó, luego de lo cual el bloque dejó el recinto.

La reacción opositora

Daiana De Grazia, luego de lo ocurrido pidió la palabra y sostuvo: “Triste, muy triste, creo que el Movimiento Vecinal tiene fecha de vencimiento, ha caducado” en referencia a la decisión de dejar el Salón Blanco; “es lo último que esperaba ver, han perdido la mayoría porque la voluntad popular determinó que haya seis concejales por bloque” y decía estar “en un momento bisagra”.

Ávila y la reunión en Samoa

Ávila la siguió y explicó algunos puntos de la reunión a la que Nickel hizo referencia mantenida en Samoa, explicando que inicialmente la idea planteada en la mesa fue de la colocación de contenedores a lo que el prestador amenazaba con cerrar y no dar servicio en la temporada.

“Quise ayudar, cuando hay un problema quise juntar las partes, y luego buscar una alternativa para que Claromecò no fuera perjudicado”, manifestó.



Garate: “Nickel tiene memoria selectiva”

Acto seguido bajó a su banca Garate, quien habló de “una situación rara lo que ha ocurrido, no tengo conocimiento pero debe ser una de las pocas veces o tal vez la única que un bloque se levanta y se va”, criticando a Nickel por tener “memoria selectiva” respecto de hechos sucedidos en el Concejo destacando que los consensos del vecinalismo con los otros bloques eran promovidos por Federico Balbuena y por Luis Aramberri en la presidencia del bloque y el deliberativo respectivamente y comparando la situación con un “picadito” en el fútbol, dijo que Nickel “como perdió agarró la pelota y se fue a la casa”.

Callegari: “Esto marca un punto de inflexión”

Cerró Graciela Callegari, quien sostuvo que se había vivido “una jornada lamentable para este Concejo y para la Democracia de Tres Arroyos”, argumentando que “las mayorías y minorías son las condiciones de la Democracia, somos la voluntad de una porción de tresarroyenses que votan para que estemos sentados en nuestras bancas” y replicó a Nickel diciendo que “el Concejo no quiere gobernar, trae las voces de los vecinos para mejorar las condiciones, en este caso relativas a la política turística”.

Consideró “grave” a la situación planteada, y dijo que “esto marca un punto de inflexión en la política de esta ciudad”.

Sigue el 29

Finalmente, Garate sometió a votación el pase a un cuarto intermedio hasta el jueves 29 de setiembre, para retomar la Extraordinaria, y proceder en consecuencia con lo solicitado, aprobado por mayoría con el voto de Juntos y el bloque de Todos.

