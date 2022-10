Parador II: “no es lógico analizar un expediente sin saber si vendrá al Concejo”, sostuvo Nickel

Tras la plenaria de la Comisión de Legislación y la de seguimiento y control de espacios concesionados, el concejal vecinalista Werner Nickel aseguró que de las características del pliego para la licitación del ex parador Borneo no surgen grandes inconvenientes como para que, si se aprueba la única oferta tras los pasos administrativos previstos, se cumplan los plazos para que pueda ofrecer servicios en la próxima temporada. “No soy arquitecto, pero de lo que hemos visto se desprende del mismo pliego, son construcciones de fácil armado. Lo que anticipan desde Obras Públicas es que no habría inconvenientes en los plazos”, consideró el edil oficialista.

En cuanto a la reunión, advirtió que “no tiene sentido ponernos a trabajar antes en un expediente que no sabemos si va a llegar al Concejo, porque falta el dictamen de la Comisión Evaluadora. Hoy no se pudo avanzar mucho porque el expediente de licitación lo está trabajando el Ejecutivo, a través de la Comisión que se constituye, una vez abiertos los sobres, para evaluar las ofertas. Entiendo que lo más lógico es seguir analizando la licitación del nuevo espacio del ex Borneo en Claromecó cuando la Comisión evaluadora dé su dictamen, porque si es favorable, subirá al Concejo y será allí donde se resuelva si se aprueba o no esta licitación”

