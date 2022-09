Parador: la oposición pide que se reúna la comisión de licitaciones “porque la convocatoria no cumple la ordenanza”

Luego del anuncio del director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, y la polémica en el Concejo Deliberante por el llamado a licitación para un parador en la zona del ex Borneo, la oposición pidió una reunión de la comisión de control de licitaciones y espacios municipales concesionados, convencidos de que el Ejecutivo no está autorizado para llevar adelante esa convocatoria. “Los bloques de Todos y Juntos pedimos al presidente del Concejo que convoque de urgencia a esa comisión de seguimiento de licitaciones, en lo posible el lunes, ya que nos enteramos por los medios de que se llamó a licitación cuando la normativa dice que esto tiene que pasar por el Concejo Deliberante. Apelan a una ordenanza de 2017, que en realidad fue aprobada únicamente para la licitación de ese momento, cuando se concesionó el parador a lo que se llamó Borneo. Luego, por incumplimiento de los pliegos, esa concesión se dejó sin efecto”, sostuvo Graciela Callegari.

“La verdad es que aunque se hable de palos en la rueda, nosotros hemos trabajado y aprobado ordenanzas para aportar a una política de prestación de servicios turísticos. Aceptamos en Comisión una acción excepcional para la temporada de este año porque no han podido cumplir la ordenanza de 2020, por eso no nos parece aceptable enterarnos por los medios de una licitación que no ha pasado por el Concejo Deliberante. Hay una ordenanza que no se está cumpliendo, que es la que genera el concurso de ideas para el parador sustentable. Y cada vez que vienen con un planteo, trae una idea diferente, una improvisación total”, criticó Callegari.

Enrique Groenenberg consideró que la propuesta del Ejecutivo “es traída de los pelos; hemos pedido que se cumpla la ordenanza, nos dicen que están en contacto con FADEA para el concurso y eso no es cierto, y al asesoramiento sobre el frente costero que paga el Ente Descentralizado Claromecó tampoco lo tienen en cuenta. Por eso pedimos que la comisión de licitaciones se reúna el lunes, así podemos analizar el pliego, eventualmente con el asesor letrado”.

“No podemos decir cuál será la posición a adoptar, pero la realidad es que esto no cumple con una ordenanza votada por unanimidad en el recinto que dice otra cosa. Por eso, en definitiva, lo que hay que ver es que a pesar de todas las mesas de trabajo que hubo alrededor de este tema, nos preguntamos para qué hacemos normas que no se van a cumplir”, concluyó Callegari. Groenenberg, por su parte, apeló a que “no se hagan más payasadas con los paradores”.

