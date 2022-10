Parador: “no tiene sentido molestar a un vecino si no es aún el adjudicatario”, dijo Callegari

“Si está todo bien, se le dará tratamiento, aunque sea en una sesión extraordinaria; lo que queremos es acortar los tiempos”, aseguró Graciela Callegari (Todos) respecto de la licitación del ex parador Borneo. “No nos gusta que nos pongan en el lugar de los que ponen palos en la rueda”, dijo la concejala, no obstante lo cual advirtió que para la reunión de la Comisión de Espacios Concesionados habían pedido la documentación presentada por el único oferente, “pero la Asesoría Letrada respondió que eso está en manos de la Comisión de Preadjudicación, y no la podremos ver hasta que no sea devuelta”.

“Si la Comisión de Preadjudicación decide adjudicar, el pliego vendrá para su aprobación al Concejo, y tienen que participar dos comisiones en su análisis, por lo que tal como dijimos desde el primer momento, queremos ir avanzando para que, si está todo en orden, se trate inmediatamente, en la medida en que llegue la documentación: de hecho el presidente del Cuerpo pidió que se adelante la copia del pliego y la apertura de ofertas”, indicó Callegari, quien consideró además que “no es prudente convocar al vecino que participó de la licitación si no resulta adjudicatario”, solicitud que sí había impulsado el bloque de Juntos.

