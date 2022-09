Parador: se reunió la comisión de concesiones pero sigue el desacuerdo

Con la presencia del asesor letrado municipal, doctor Horacio Hid, se reunió hoy la comisión de control de licitaciones y espacios concesionados del Municipio. La convocatoria fue hecha en función de la decisión del Ejecutivo, anunciada por el director de Turismo y oficializada hoy con el inicio de la venta de pliegos, de licitar un parador en Claromecó donde funcionaba el ex Borneo. Y el desacuerdo persiste, porque el oficialismo sostiene que la licitación es procedente y la oposición considera que no.

Al término del encuentro, el concejal oficialista Werner Nickel advirtió que el doctor Hid “fue muy claro al indicar, y coincido absolutamente, que el Ejecutivo cuenta con dos situaciones: una ordenanza del 2017 de la que se podrá renegar y cuestionar el objetivo que tuvo en su momento, pero que expresamente autoriza al Ejecutivo a llamar a licitación. Y si bien el objetivo que se pretendía entonces era licitar ese espacio, y ese era el espíritu de la norma, el texto no lo dice y leyendo la letra fría en nada impide que se llame a licitación ahora, no hay objeción para que se haga esa convocatoria. Pero además es legal que hay un estado de urgencia, un contexto al que podría apelar el Ejecutivo por facultades que le otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades, que le permitiría llamar a licitación por decreto”.

“Estamos a escasos meses de que comience una nueva temporada y están faltando servicios; tenemos cada vez más afluencia turística a las localidades costeras, y apelando a las herramientas legales que tiene el Ejecutivo, más el estado de inminencia que requiere este llamado a licitación, comparto los términos del asesor letrado. Después está el debate político y la mayor o menor responsabilidad que tiene cada sector político que compone el Concejo; siempre escuchamos al intendente decir que los tiempos del Ejecutivo son unos, y los del Legislativo otros, y eso es una realidad: me ha tocado estar en los dos lugares y he podido comprobarlo. Por eso habrá quienes cuestionan las formas, algunos opinarán que debieron respetarse algunas, pero yo coincido en anteponer la necesidad, ante la inminencia de una nueva temporada y con el aval del área de Turismo y de la misma gente de Claromecó, de contar con servicios en la localidad”, consideró Nickel.

Esta licitación, indicó finalmente el concejal y abogado oficialista, no deberá ser avalada por el Concejo.

Callegari: “El Ejecutivo siempre resuelve tarde”

Por su parte, Graciela Callegari (Todos) dijo que “se hizo un análisis de todo lo que hay en relación a licitaciones para los servicios en temporada y las posibilidades legales de los llamados, incluso las características que tendría que tener el proyecto de ordenanza de unidades temporales que también está en tratamiento, listo con despacho para ser aprobado”.

“Ahora los bloques harán un análisis de todo lo que viene sucediendo para tomar una decisión en relación a que los funcionarios den las explicaciones que corresponden porque vienen un día y piden una cosa, luego otra y después te enterás por los medios que deciden otra”, agregó.

“Para nosotros la ordenanza está caída. Horacio Hid dice que eventualmente el Ejecutivo, como en otras oportunidades, podría emitir un decreto para llamar a una licitación. Habrá que ver los términos, tiene que pasar por el Concejo”, subrayó.

Por último, Callegari afirmó que “todos nosotros queremos la mejor política de turismo para el distrito y los mejores servicios para la gente, nadie en el Concejo está en contra de eso. Lo que acá se objeta o se discute son los modos como el Ejecutivo resuelve siempre tarde y casi siempre no de la mejor manera las respuestas de servicios en las playas porque ya estamos en fines del mes de septiembre”.

