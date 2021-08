Parador Walter`s: Esperan definiciones de la justicia para los próximos días

Los concesionarios del parador Walter´s de Reta esperan definiciones de la justicia respecto de su planteo formulado tras la decisión del Municipio de revocar la concesión, basada en supuestos incumplimientos del contrato. La abogada de la familia Pereyra Piacquadío, Elisa Hospitaleche, indicó hoy a LU 24 que hoy mismo “se respondió una vista en relación a la documentación presentada por la Municipalidad, consistente en los expedientes administrativos. Pero constatamos que faltan las notas que la señora Piacquadío presentó reclamando la limpieza de la calle 50, para poder acceder los proveedores y avanzar con los proyectos. La Municipalidad, por su parte, contestó el planteo de la cautelar diciendo que no correspondía por incumplimiento de parte del contrato, pero dentro de lo establecido por el pliego de bases y condiciones, un artículo establece que con demora justificada se puede solicitar una prórroga a la ejecución de los plazos, y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos puede concederla pero no dice por qué plazos. En este caso los pedidos no tienen respuesta”.

Hospitaleche advirtió asimismo que el mismo contrato de concesión arrancó desfasado, ya que la licitación se acordó en septiembre y el contrato se firmó en diciembre, “sobre el inicio de la temporada, por lo tanto allí mismo dice que se prorrogan los plazos iniciales. Y en ese prorrogar se desfasa todo una temporada, y luego se inicia la pandemia. Además de que el Municipio incumple su parte del contrato que indica que será responsable de la viabilidad del acceso al parador. En plena temporada, de hecho, los proveedores de pan, fiambre, agua, no pueden llegar al parador porque tienen que atravesar un médano”.

Para la próxima semana, probablemente, el juez resolverá lo atinente a la medida cautelar, vinculada a la suspensión de la toma de posesión del balneario por parte del Municipio, para luego expedirse sobre el fondo, es decir el pedido de revocatoria de la decisión de suspender la concesión de Walter’s. “Nosotros pedimos la anulación del acto administrativo de revocación de la concesión como hecho principal, y la cautelar suspende la toma de posesión. Las opciones en este momento son, para la justicia, o bien suspender en forma efectiva la toma de posesión o darle la razón al Municipio. Y recién después analizará la cuestión de fondo, para lo que se abrirá un proceso de prueba más allá de lo que pueden decir las partes. Probablemente se convoque a una audiencia de conciliación, y si eso no funciona, se proseguirá con la parte administrativa”, consideró la letrada.

Finalmente, advirtió que por la cercanía de la temporada, “es probable que el Municipio tenga alguna intención de prorrogar la concesión, pero por el momento nadie se ha comunicado con Piacquadío”.

