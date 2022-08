Parador Walter´s: Trybuchowicz confirmó que la Municipalidad apelará el fallo

El director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, confirmó que la Municipalidad de Tres Arroyos apelará el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Agustín López Cóppola, que revoca y declara nula la resolución administrativa municipal por la que se dejó sin efecto la concesión y se dio por finalizado el contrato de explotación del Parador Walter´s en Balneario Reta.

“Recibí todo el expediente de lo que fue la licitación del parador, estoy haciendo un análisis y después realizaré un informe completo de cómo han ido sucediendo las cosas, desde el momento en que se licitó en 2017 hasta el día de hoy”, afirmó el funcionario.

Asimismo, Trybuchowicz dijo que “le he pedido a las áreas municipales correspondientes que me hagan un informe”. Luego, según indicó, todo se elevará a la Asesoría Letrada y se dará a conocer públicamente.

Además, consideró que “se ha hecho un trabajo correcto respecto a lo que ha pedido cada funcionario” y sostuvo que “es lo más prudente que estos expedientes se hagan públicos para que se sepa la verdad de cómo se manejan este tipo de cosas porque muchas veces se mediatizan de un lado y las cuestiones correctas no se dan a conocer”.

