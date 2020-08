Paradores polémicos: Aramberri fustigó a quienes hablan de “transparencia”

El presidente de la Comisión de Turismo, Francisco Aramberri, aseguró que en la reunión de hoy volvió a tratarse el tema de los paradores, habida cuenta que el Ejecutivo vetó la ordenanza aprobada en función del proyecto de concurso para el prototipo promovida por Juntos por el Cambio. Tras un resumen de lo que fue el recorrido de esa iniciativa y también del proyecto que presentó el ahora delegado Julián Lamberti, Aramberri aseguró que “fue buena la actitud del vecinalismo de abrirlo a la discusión e incluso realizarle modificaciones, pero finalmente se impuso por mayoría el de Juntos por el Cambio y el Colegio de Arquitectos.

El intendente vetó esta ordenanza basado en el artículo 148 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dice que ese concurso puede convocarse sólo si el Municipio no dispone de una oficina técnica para hacer el proyecto. En este caso no sólo está la oficina sino también los profesionales con bloqueo de título, incluso, para llevarlo a cabo”.

“No pueden hablar de transparencia”

De esta manera, indicó, lo que viene es “el tema volverá a la sesión con lo que propongan los distintos bloques, pero lo que se logra con esto es que el tiempo pase y no se solucione. Se habla de transparencia y se toma a los profesionales del Municipio con poca seriedad, y de transparencia hay mucho por hablar con los bloques, mientras que en 30 años al vecinalismo nunca se le pudo discutir nada oscuro”.

“Lo que decimos es que lamentablemente para el verano no vamos a tener paradores; algunos además están en las condiciones que no son las adecuadas,”, sostuvo Aramberri, y recordó que “estamos tomando medidas, de hecho a Borneo se le mandó una carta documento y el límite para presentar obras es el 25 de agosto, y para el año que viene estarán en situaciones parecidas La Barra y Samoa”. Y advirtió que en Orense, el expediente subido por el único oferente para el parador Califa, “los profesionales que hicieron el proyecto son los mismos que presentaron los paradores para Claromecó, y ese gusta y estos otros no. Es por lo menos raro”.

