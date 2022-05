Paradores polémicos: Trybuchowicz atribuye la demora al Concejo; Marioli advierte que el Ejecutivo tiene que organizar el concurso

3 mayo, 2022 Leido: 28

El director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, se presentó hoy a la convocatoria de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, y al término del encuentro responsabilizó al Legislativo por la demora en poner en marcha el concurso para lograr un parador modelo a instalar en la costa. Por su parte, la concejala Marisa Marioli advirtió que es el oficialismo, al presentar un proyecto alternativo a la ordenanza vigente, el que retrasa la posibilidad de que haya paradores en la próxima temporada. Entre otras cuestiones, además, se analizaron los datos estadísticos obtenidos del período estival y la prestación de servicios.

“Pudimos obtener una primera estadística y hay muchas cosas para ajustar y corregir, pero es muy útil para empezar a trabajar en algunos proyectos. Y por eso esta reunión ha sido muy positiva, porque pudimos analizar la prestación de servicios en las tres localidades, ver cuáles son los que no estuvieron a la altura de lo que esperábamos y avanzar en la posibilidad de modificar algunas ordenanzas para mejorar los que flaquearon”, sostuvo.

Con respecto a los paradores, Trybuchowicz advirtió que “es un tema que tiene que resolver el Concejo, para que nos llegue la documentación a nosotros y podamos poner en marcha el concurso”, y respecto de ciertos puntos ásperos del encuentro, aseguró que “si se elevan un poco los tonos de voz es porque todos queremos lo mejor para los destinos turísticos, y es importante que trabajemos en conjunto y que las mejoras le lleguen a la gente”.

Asimismo, se refirió a reclamos de vecinos por el estacionamiento de lanchas de pesca, al indicar que “trabajamos para volver a licitar la boca náutica, que quedó vacía hace un año, y analizando la posibilidad de alguna guardería, todo con miras a que sea rentable para quien lo explote”.

Finalmente, se le consultó por la polémica que se ha dado en Marisol, donde propietarios alambraron un predio en la ribera del Quequén hasta la línea del agua, y la situación en Claromecó respecto de esta temática. Y en este sentido, el funcionario advirtió que “está en discusión lo que dice la ley sobre ríos navegables y no navegables; si el río es navegable es una cosa, y el arroyo, que en el caso de Claromecó no es navegable, es otra”.

Marioli: “los que demoran el concurso de paradores son ellos”

Por su parte, la concejala Marisa Marioli (Juntos) destacó la disponibilidad, por primera vez, de datos estadísticos respecto de la temporada estival, “fundamentales para avanzar en la planificación del turismo en Tres Arroyos. Este es un primer pantallazo y nos pone contentos contar con la información relevada por quienes estuvieron a cargo de las distintas oficinas de turismo en las localidades”.

Marioli admitió, no obstante, la existencia de diferencias de criterio con la realización de la encuesta, “porque hay diferencias en la afluencia turística a cada localidad, en las plazas disponibles, y al dar números en general sobre las tres, y no distribuidos por balneario, nos quedan muchas dudas con respecto al alcance verdadero de esos números. Tampoco sabemos a qué cantidad de gente se encuestó. Un 98% de 100.000 personas es una cosa, un 98% de 25 es otra. Sí coincidimos en que fue una temporada extraordinaria, lo ha dicho Trybuchowicz en varias oportunidades y nosotros lo hemos comprobado como todos los años visitando los balnearios, y eso nos va dando una información de lo que está ocurriendo”.

Finalmente, sobre la cuestión de los paradores, Marioli advirtió que “sólo se habló de lo ocurrido en la temporada; pero está claro que nosotros estamos a favor de la ordenanza del concurso de paradores, que se votó, después el intendente la vetó y cuando volvió a subir se aprobó por unanimidad. Nosotros no tenemos nada pendiente; en Obras Públicas hay un proyecto que presentó Nickel, pero nosotros desde el principio dijimos que acompañamos la ordenanza vigente. Pero si vamos a hacer el concurso, estamos en mayo; no llevaría menos de tres meses y después hay que licitar. Con una ordenanza vigente, ellos volvieron para atrás presentando otra cosa. Y el concurso lo tiene que organizar el Ejecutivo, si está vigente el concurso, hay que hacerlo”.

Volver