Paradores Únicos: “Esto hace que todo se retrase”, dijo Aramberri

20 agosto, 2020 Leido: 205

Luego que la oposición votará en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza destinado “a mejorar las playas del distrito”, el Director de Turismo, Francisco Aramberri, dijo a LU 24 que “lo que hace esto es dilatar la cuestión”.

Cabe recordar que con este proyecto lo que se pretende es realizar un concurso de profesionales para crear un modelo de parador único en el Distrito de Tres Arroyos para que cuando salgan las licitaciones ese parador se igual en todas las playas. El intendente ya la había vetado porque el artículo 148 de la Ley Orgánica dice que teniendo un área capacitada dentro del municipio no se puede llamar a un concurso de profesionales.



Ante la falta de cumplimiento de los paradores contó que ya hubo inspecciones en Reta y la semana que viene le tocará a los de Claromecó y la siguiente será para los de Orense: “Creemos que los paradores hoy en día están en falta más allá de la situación económica de la licitación con la que ganaron los pliegos, es algo que el Estado no puede obviar. Mi idea como Director de Turismo es que los paradores que hoy en día estaban incumpliendo totalmente los pliegos que habían presentado para ganar las licitaciones es que era injusto ante los que habían perdido, entonces esto hace que todo se retrase y la necesidad de tener paradores en la playa es más que urgente”.

También aseguró que desde el Ejecutivo se seguirá trabajando y en el área de Turismo tratando de que los paradores cumplan con la ordenanza para que el turista pueda tener los servicios necesarios. “El 90 por ciento de los paradores de Claromecó, Reta y Orense no están cumpliendo con esos pliegos. Hay que analizar y ver cómo se sigue porque es una situación bastante complicada”, sostuvo.

Visita a Reta

Aramberri estuvo hoy en horas de la tarde en Reta junto al Director del Ente Vial, Héctor Poggi, y el Secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D’Annunzio. Recorrieron la albufera, el basurero, la ampliación de la delegación y la construcción de la Oficina de Turismo que se va a realizar en el ingreso a la localidad con una futura rotonda.

También estuvieron en el pinar, “es una extensión de bosque muy lindo donde analizaremos a futuro los proyectos a llevar adelante”, y mencionó la posibilidad de trasladar la dependencia policial a un lugar mucho mejor.

