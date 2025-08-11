Pardo Inmobiliaria: Importante nuevo loteo con financiación hasta 10 años (video)

11 agosto, 2025 20

Pardo Inmobiliaria se prepara para el lanzamiento de venta de 481 nuevos lotes con valores accesibles y financiación única, además de interesantes bonificaciones por pago contado.

Los terrenos se encuentran ubicados en Avenida libertad, frente al Parque Cabañas.

Contarán con escritura inmediata, energía eléctrica, red interna de agua corriente y calles consolidadas.

Las medidas de los lotes son generosas, de 13,65 x 27,5 y de 13,75 x 26,2. Además se pueden subdividir y hacer 2 casas en cada lote.

Desde la inmobiliaria sostienen que “No existe en el mercado comprar un terreno y pagarlo en 10 años”, además informaron que se encuentran inscribiendo a los interesados para contactarlos al momento de iniciarse la venta.

Para consultas, comunicarse al Tel: 02983 431333 – 431334

Cel/WhatsApp: 54 9 2983 52-2895

Email: [email protected]

O bien personalmente en sus oficinas ubicadas en Av.enida Moreno 320.



