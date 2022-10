Pareja de Los Toldos quiere cumplir el sueño de llegar a Alaska en su miniván

12 octubre, 2022

Nadia Pérez y Joaquín Randazzo son dos jóvenes oriundos de Los Toldos que iniciaron una aventura con el objetivo de llegar a Alaska. Nadia, en diálogo con LU24 dijo que “este viaje lo emprendimos por la Ruta 3 para luego tomar la 40 y de allí cruzar la frontera y continuar nuestra aventura”.

Por su parte, Joaquín, dijo que la idea fue suya mientras estudiaba para guardavidas en Mar del Plata, “me encontraba en lo de un amigo y vi un video de alguien que había viajado a Alaska en un motor home y me pregunté porque yo no, y me pasé la noche mirando YouTube hasta que la llamé a Nadia para decirle que tenía que contarle algo”

La joven, que se encontraba en Los Toldos próxima a viajar a La Feliz a pasar su cumpleaños dijo sentirse intrigada por lo que su amigo tenía para contarle. “llegada a Mar del Plata, Joaquín me da una carta y me invita a viajar por toda América con él. Le dije que sí pero obviamente aparecieron muchas dudas porque implicaba dejar todo”.

Haciendo planes surgió de cómo poder realizar esta aventura, pero no fue obstáculo para emprender su viaje, en un vehículo miniván con lo necesario. Manifiestan que hasta ahora les parece maravilloso y también dicen viajar con un proyecto solidario como devolución a todo lo que los ayudaron para realizar este sueño. “nosotros hicimos público el proyecto y todo el pueblo se despidió con una onda buenísima”, dijeron los jóvenes con mucha emoción.

La idea es conocer también el país, disfrutando y documentando la experiencia, y llegar al destino final que es Alaska. Contaron también que gente de Tres Arroyos los contactó por Instagram para conocerlos y acompañarlos en la travesía.

Volver