Paridad de género en las listas: el caso del GEN y un proyecto que soluciona los vacíos de la Ley

Lo nota completa dice lo siguiente:

A raíz de la supuesta posibilidad de que el GEN pueda sumar una banca, aún sin haber presentado candidatos, debido a la ley de paridad de género, surgió un punto interesante de análisis que hoy en día y con la validación de los derechos de las mujeres así como el poder hacer valer los lineamientos de la ley, ocupa un lugar central. Desde mi posición como Diputada Provincial y como mujer que busca la igualdad de condiciones, la equidad en los diferentes cargos debe ser fundamental. Por eso presenté un proyecto que se focaliza en la importancia de la paridad en las bancas y, principalmente, en el evitar que vacíos en la interpretación puedan llevar a conclusiones erróneas.

Ante este escenario, de más está decir que la candidata del GEN debería acceder a su banca, aún al no haberse presentado, lo que indica que la Ley se cumple y la paridad también.

Lamentablemente hay muchos proyectos de Ley sancionados que revisten grises y vacíos en su interpretación. Tal el caso de la Ley vigente que no aclara cómo va a ser el reemplazo de la persona que pide su licencia en la actividad. Por eso, el proyecto de Ley que presenté propone adecuar la legislación local para que la paridad de género efectivamente se cumpla en el acceso a cargos públicos, por ejemplo ante el caso de reemplazos. Dicho de forma más simple, en el caso de un reemplazo o cese de actividad, la persona deberá ser reemplazada por una del mismo sexo para que se mantenga la paridad de género.

Todos sabemos que lo que pasa muchas veces en la actualidad es que al pedir licencia, la persona es reemplazada por quien la sigue automáticamente en la lista, lo que no siempre respeta el tema de paridad.

De esta forma, trabajamos para que la paridad de género se cumpla, y para que el vacío actual, deje de tener múltiples interpretaciones.

Casos como este, al momento de salir a la luz, obligan a rever fundamentos que aún en vigencia de la Ley, llevan a una diferente interpretación de la misma. Es por eso que, de aprobarse el proyecto que presentamos, este vacío dejaría de existir para que la equidad, siempre se cumpla.