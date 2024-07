París 2024: Argentina juega en fútbol su clasificación

Este martes, a las 12 en la ciudad de Lyon, con una temperatura esperada de 36 grados, la Argentina de Javier Mascherano se juega la clasificación en fútbol ante Ucrania. Con un empate le alcanzará para pasar a Cuartos de Final, con una derrota, quedará eliminado; y con un triunfo es probable que obtenga el primer lugar. Gondou ingresaría por Beltrán.

En el mismo horario estarán jugando los Leones en hockey sobre césped ante Nueva Zelanda en busca de su primera victoria.

Ayer, Las Leonas ganaron su segundo partido ante Sudáfrica 4 a 2 y volverán a jugar mañana.

Agenda

10.00 aprox | Podoroska y Carlé vs. Bucsa y Sorribes Tormo

10.11 | Clasificación park masculino, con José Torres Gil (Ciclismo BMX freestyle)

12.00 | Argentina vs. Ucrania (fútbol)

12.00 | Argentina vs. Nueva Zelanda (hockey masculino)

14.00 aprox | Podoroska y Machi González vs. Gauff y Fritz (tenis)

De nuestro enviado especial en Francia. Carlos Ordóñez

