Paritarias bonaerenses: Judiciales confirmaron el paro y se suman a los docentes

26 febrero, 2026

La Asociación Judicial Bonaerense anunció la convocatoria a un “paro total” sin presencialidad ni teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. “La medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025″, indicaron.

La Provincia había ofrecido un aumento salarial del 3% para febrero que fue considerado insuficiente y desde entonces no hubo más reuniones ni nuevas propuestas. Desde el gremio aseguraron que los trabajadores del Poder Judicial bonaerense están atravesando “un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”.

En la convocatoria, el gremio incluyó todas las reivindicaciones que forman parte de su agenda: mejoras en el IOMA, Ley de Paritarias específica, subcategorías, carrera judicial, entre otras cosas. También se sumaron al reclamo dirigido al Gobierno Nacional por los fondos que le debe al Estado bonaerense y en este punto se plegaron al resto de los sindicatos de la administración pública provincial.

“Esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado, juntamente con este reclamo paritario en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, nos sumamos a las acciones y a las voces de otros gremios estatales de la provincia, con quienes sostenemos en unidad el reclamo al Gobierno Nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia“.

fuente y foto:infocielo.com

