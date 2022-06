Paro de camioneros: “Hay que sentar a la mesa a quienes tienen las herramientas para resolverlo”, dijo César Trujillo

24 junio, 2022 Leido: 396

La falta de combustible disponible y los sucesivos incrementos que ha experimentado el gasoil, además de otros insumos vinculados al transporte, están en el origen del nuevo reclamo de camioneros que tiene virtualmente paralizado el traslado de cereales y otras mercaderías en buena parte del país. En esta zona, donde no se observan reclamos en las rutas con el nivel de virulencia que se han visto en otras oportunidades, los puertos siguen operando y algunos camioneros siguen viajando. Pero todos comparten un diagnóstico similar de la problemática: los aumentos de costos no se han trasladado a la tarifa, y el trabajo perdió rentabilidad.

“Todos sabemos que el problema no es sólo el combustible sino todos los insumos que la rama de transporte de cereal utiliza; se hace sentir el gasoil, pero la realidad es que el lonero no tiene lonas para trabajar, una cubierta de primera marca para invertir y que rinda cuesta unos 250.000 pesos, y terminamos poniendo plata para absorber esos aumentos porque no se ven reflejados en la tarifa”, advirtió César Trujillo, presidente de la Cámara de Fleteros en Tres Arroyos.

“Si lográramos sentarnos en la mesa negociadora la gente indicada, con las herramientas necesarias, no habría problemas nunca más. Por intermedio de la Cámara de Fleteros estamos tratando de ser parte de esa mesa. Sería fundamental reglamentar una cláusula gatillo para que cualquier aumento de los insumos que usamos se vea reflejado en la tarifa; además el Sindicato Unico de Fleteros ha presentado un proyecto de ley para regular la tarifa”, sostuvo Trujillo.

El transportista admitió, no obstante, que es difícil que todas las partes involucradas puedan finalmente sentarse a esa mesa. “El transporte es monopolizado por gente que no tiene representatividad, pero el Gobierno nunca se va a sentar con un sector que no la tiene. Es importante que se sienten con el gobierno de la Nación y de la Provincia las organizaciones que tienen las herramientas para resolver el problema”, concluyó.

Volver