Paro de transportistas: “El problema es de todos” dijo “Peca” Di Stéfano

13 abril, 2022

En el marco del paro convocado por Fetra y otras entidades que nuclean a los transportistas de carga, el titular de ATCADE en Tres Arroyos, Héctor “Peca” Di Stéfano estuvo este miércoles en Olivero Duggan y la ruta 3, tradicional lugar de reunión de los camioneros ante las distintas medidas de fuerza realizadas con anterioridad.

En diálogo con LU 24, expresó que “estamos acá, de este lado de la ruta para no molestar y esperamos que nos bajen línea de Necochea, nosotros pertenecemos a ATCADE y junto con FeTra y CATAC estamos todos reclamando porque no nos dan combustible y encima nos cobran lo que quieren”.

“Hay cumplimiento en Maltería como en todas las plantas de las cooperativas, no se está trabajando, esperando una solución”, indicó.

“Las cooperativas grandes que tenemos, están colaborando en el tema de que ninguno está cargando. Han venido unos cuantos productores a hablar conmigo por el tema de la cosecha y van a embolsar y dicen que la semana que viene también van a parar porque no les entregan gasoil, está complicado para todos”.

Hizo referencia asimismo que se le permitió descargar a la Cooperativa Alfa semillas para que no se ardan, y que los productores están embolsando ante este panorama.

Respecto de la menor asistencia de camiones al lugar, como sucedió en anteriores oportunidades cuando ocupaban la rotonda de Ruta 228 y Ruta 3, sostuvo que todo el mundo tiene familia y por reclamar algo tuyo te perjudica, te tienen como si fueras un delincuente y al que le han dado beneficio a los diez días lo han tenido que volver a meter preso porque han salido a delinquir de vuelta y a pegarle a abuelitos; por reclamar lo tuyo han pasado cosas muy feas”, en referencia a los transportistas detenidos luego de una protesta meses atrás, y remarcó que “este problema es de todos”.

Destacó la presencia de Miguel Aguilar, titular de ATCADE, apoyando el paro en Tres Arroyos y su vuelta a Necochea, para una nueva reunión tendiente a solucionar el conflicto.

La mención a Pissani

Di Stéfano manifestó que “algunos le han hecho daño a gente muy buena, como a Roberto Pissani y luego les han dado muchos beneficios, y la verdad es que me duele mucho eso”.

