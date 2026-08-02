Paro docente afecta las clases después de vacaciones

2 agosto, 2026 0

El regreso a las aulas después de las vacaciones de invierno no será igual para todos.

La segunda parte del ciclo lectivo 2026 comenzará este lunes con un paro nacional docente que tendrá fuerte impacto en las escuelas públicas bonaerenses y también alcanzará a parte de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en una jornada que volverá a poner en primer plano el conflicto entre los gremios de la educación y el Gobierno nacional.

La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) por 24 horas y cuenta con la adhesión de la mayoría del Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Udocba y Amet.

No obstante, la única organización que no se sumará será Sadop, el sindicato que representa a los docentes de establecimientos privados, por lo que, en principio, las escuelas de gestión privada no se verán alcanzadas por la protesta.

El paro se inscribe en un conflicto que lleva varios meses. Ctera reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una mayor inversión para el sistema educativo, además de cuestionar el recorte de partidas destinadas a infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad.

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