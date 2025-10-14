Paro Docente: Alto acatamiento en desarrollo

SUTEBA Tres Arroyos se adhirió al paro Nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

para conocer más detalles Marcela Molina Secretaria Adjunta de SUTEBA en nuestra ciudad, dialogó con LU 24 y dijo “protestamos por falta del Fondo Financiamiento Educativo, también pedimos un aumento de 8% por parte del PBI, implicando todos los niveles desde el Inicial hasta Universitario, que no haya ningún cambio en las Jubilaciones para los docentes, envase al proyecto de Reforma presentado”.

“En Provincia se adhirió todo el frente Gremial Docente Bonaerense, este tema nos perjudica a todos no solo a los docentes sino a los alumnos, además pedimos la Reapertura de las Paritarias Nacionales para el próximo año”, pidió.

“Antes de llegar al paro buscamos muchas maneras de ser escuchados, pero como no sucedió nos vimos obligados a actuar e intentar cambiar nuestra situación, también nos quitaron muchos derechos adquiridos en el pasado”.

“Pese al panorama desalentador hacemos todo para cambiar nuestro presente y futuro lucharemos hasta conseguirlo, pidiendo que se respete la Ley Nacional de Educación totalmente desconocida por el Gobierno Nacional”, mencionó.

“En el turno mañana se adhirieron el 85% de los profesores, buscamos que el Gobierno frene sus recortes en materia escolar, lastimando nuestra Cultura la cual mueve nuestro país”, explicó.

“Tenemos el privilegio de estar en la Provincia de Buenos Aires y pese a los recortes económicos desde Provincia hicieron un esfuerzo para mantener todos los planes escolares, esperamos que este reclamo en el Congreso revierta las decisiones de Nación quienes no tienen idea de todo el sufrimiento que pasan las familias”, concluyó.

