Paro docente: la Educación Técnica adhiere a la medida de CTERA (audio)

2 agosto, 2026 18

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Este lunes, la vuelta a clases, tras el receso invernal, se da en el marco de un paro nacional convocado por CTERA y la Educación Técnica acompaña la medida.

Horacio Pili, representante del Sindicato Único de Educadores Técnicos (SUETRA), que integra la CGT Regional Tres Arroyos, que conduce Rubén Carabajal, en contacto con LU 24, enumeró las causas: “Falta la convocatoria a Paritaria Nacional Docente, aumentos necesarios para recuperar el poder adquisitivo, la restitución del FONID… Hay un gran desfinanciamiento en Educación, no se cumple con el 6% que es ley, ni con el financiamiento de las escuelas técnicas y agrarias”.

“Otro punto que motiva al paro es la ley que quieren impulsar de libertad educativa. Desmiembra la obligatoriedad, delega la educación a la familia”.

Por otra parte, Pili se refirió al DNU que plantea la educación como servicio: “es un disparate. Por poner un ejemplo, un servicio es el flujo eléctrico domiciliario. La educación es un Bien, que está garantizado por la Constitución Nacional”.

Sobre la necesidad de ejercer el derecho a la protesta, Pili definió al neoliberalismo como “necropolítica, necroeconomia” y argumentó que “quieren entregar las tierras del país y es momento de que la sociedad se exprese, se haga eco en todos los reclamos”.

Horacio Pili, es, además, director del Centro de Formación Profesional Nº 401, y aclaró que “el Centro va a estar abierto durante el paro porque debemos garantizar el trabajo. Quien no se adhiere, trabaja, y quien quiera ir, será atendido”.

La oferta educativa a partir de este lunes abarca cursos que dan puntaje para auxiliares, como Limpieza Institucional y Cocinero para comedor escolar. También cuentan con Marketing, Reparación de impresora 3D, entre otros que pueden encontrarse en el hall de entrada de la institución en Betolaza 317.

Para inscribirse, se requiere de una planilla de datos personales, fotocopia de DNI y certificación de educación primaria o secundaria.

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