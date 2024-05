Paro: Municipales a criterio de cada uno. No descontarán el día

8 mayo, 2024

El Secretario general del gremio de los Municipales, Abel Gómez, dijo que los afiliados y no afiliados que acaten el paro mañana, no sufrirán el descuento del día. El Municipio no descontará el día y “nosotros como Sindicato, dejamos que la medida la tomen a criterio cada uno de los compañeros.

Los servicios esenciales se cubrirán como si fuera un domingo para no entorpecer el normal desarrollo de urgencias.

Gómez dijo que los salarios están lejos de la realidad económica que se vive y que todos los días, de una manera u otra, llega el mensaje al Ejecutivo en la búsqueda de mejoras.

Volver