Paro nacional: Confirman que la Terminal estará abierta

7 mayo, 2024

La Terminal de Ómnibus de Tres Arroyos permanecerá abierta este jueves, día en que la CGT llevará adelante un paro nacional. Así lo confirmó a LU 24 el coordinador Guillermo Caso.

“La Terminal funcionará normalmente, como cualquier otro día de la semana porque hay personal para eso según me confirmó la Secretaría de Seguridad”, aseguró.

“Dependerá de cada empresa si se adhiere o no, todavía no tenemos información”, añadió.

