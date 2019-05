Paro: Olla Popular en el Sindicato de Camioneros

Rubén Carabajal, titular de la seccional del Sindicato de Choferes de Camiones, habló con LU 24 mientras se preparaba una olla popular en la sede de calle Lucio V. López 281, medida dispuesta en el marco del paro nacional previsto para este miércoles por la CGT.



“Nos quedamos cortos, la última vez se acercaron unas 320 personas, e incluso gente por vergüenza no venía, o no tenían medio de movilidad, por lo que se lo llevábamos a la casa”, dijo Carabajal, y agregó que “hoy no tenemos presencia en las rutas, sino que adoptamos esta modalidad nueva de hacer la olla popular, sobre todo para poder paliar la situación alimentaria, y ayudar al que màs se necesita”.

“Es una medida pacífica y para decirle al gobierno que tenemos hambre”, manifestó.

“Hay muchos compañeros camioneros y de otros gremios que se acercaron a ayudar; estamos haciendo un guiso con carne, papa y fideos, especial para este día frío, y a partir de las 12:30 ya estará listo”, concluyó.