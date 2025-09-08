Parque Industrial y Pymes, ideas del vecinalista Roché para llevar al Concejo

El concejal electo del Movimiento Vecinal, Patricio Roché, habló con LU 24 y realizó un balance respecto a los resultados logrados, y anticipó que trabajará fuertemente para impulsar la radicación de pequeñas y medianas empresas en el Parque Industrial.

“Estamos satisfechos, porque el objetivo era mantener los cuatro concejales en el bloque, y trabajamos para generar un paso para armar una alternativa para el 2027, estamos muy contentos, más allá del resultado”, sostuvo.

“El Movimiento Vecinal apostó por la renovación, y la Comisión Directiva nos brindó un espaldarazo para poder trabajar la campaña e integrar la lista con los integrantes de este grupo; yo trabajé cinco meses como secretario de bloque y ahora creo que tenemos una responsabilidad mayor que es representar a nuestros vecinos”, sostuvo y agregó que “creo que se le dio el gran espaldarazo al oficialismo y no esperábamos una polarización como la que se dio”, explicó.

“Nosotros arrancamos la campaña, y ya en un par de semana sentimos un fuerte apoyo de gente histórica del vecinalismo, desde adentro y también de vecinos que estaban muy de acuerdo con la renovación de las caras y empezó ahí un trabajo que nos dio un cálido recibimiento por parte de la gente”, relató Roché.

Sobre su labor inicial luego de jurar en diciembre, estimó que “en esa época los primeros puntos fuertes que se tratarán son la Rendición de Cuentas y la ejecución del Presupuesto, y más allá de esta cuestión puntual y política, me gustaría trabajar para que se pudieran radicar en el Parque Industrial más empresas Pymes o más chicas, y también el tema de la seguridad, con proyectos que involucren un poco más al vecino, un problema que no tiene sólo Tres Arroyos sino todo el país”, concluyó.

