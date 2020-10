Parrilla Gran Danés se prepara para volver a recibir a sus clientes

Norma Nogueira, referente de la Parrilla Gran Danés, ubicada en Ruta 3 y Garibaldi, dialogó con LU 24 en el marco de la reapertura gastronómica que se está dando hoy en la ciudad luego de haber cerrado sus puertas durante una semana.

En este sentido explicó que “hoy hemos empezado con este nuevo sistema desde el mediodía y seguiremos hasta las 9 de la noche con delivery. Estamos organizando el comedor y la comida, después de una semana cerrados”.

“Estamos con muchas esperanzas de que todo esto se mueva un poco, que no es bueno para nadie. Nos cortaron muy violentamente y es complicado”, sostuvo Nogueira, al tiempo que agregó que “veníamos trabajando bastante bien, no a full, nunca pasamos las 20 personas y tenemos el permitido de 25, con eso nos veníamos conformando y la veníamos pedaleando”.

“Contamos con el servicio de delivery pero no es lo que más nos demanda”, manifestó.

“La gente se tiene que acostumbrar que los lugares gastronómicos siempre están cuidados, nunca rompimos las normas de seguridad y distanciamiento”, explicó, agregando además que “hacemos el registro de ingreso, la gente no puede circular por el lugar sin el barbijo puesto, tomamos todas las medidas para cuidarnos”.

“Nos manejamos con los clientes de siempre. La gente que viene de los campos y pueblitos cercanos a hacer trámites vienen porque les queda de pasada, los atendíamos muy bien y les brindábamos una atención”, finalizó.

