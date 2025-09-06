Parroquia Nuestra Señora del Carmen: Tallarinada para recaudar fondos (audio)

Desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen preparan una tallarinada para el próximo domingo, a partir de las 13 en el salón del Centro de Jubilados ubicado en Pedro N. Carrera 355.

María Melián integrante de la Comisión de Reyes en diálogo con LU 24 dijo “en conjunto con los distintos grupos que integramos la parroquia, debemos juntar fondos para hacer el mantenimiento en nuestras instalaciones, por eso surgió la idea de hacer una tallarinada”.

“Además tenemos preparados distintos espectáculos y sorteos acompañados por los comercios de Tres Arroyos”. Las tarjetas tendrán un valor de 25 mil pesos y los menores de 12 años, 12.500.

“Queremos un momento en familia disfrutando un mediodía distinto”, dijo.

Para comprar sus entradas pueden acercarse a la secretaría de la Parroquia de 9 a 12, llamar al 2983 – 423824 o al celular 2983 – 643482.

