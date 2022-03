Parte de Claromecó anegado por las intensas lluvias. Persiste el fuerte viento

Claromecó es una de las costas que se mencionó como lugar donde llegarían intensas lluvias y vientos fuertes.

Esta situación se presenta desde anoche, donde los pronósticos hicieron que la gente tome prevención. Julián Lamberti, delegado director del Ente descentralizado, dijo que: “hace unas cuantas horas que estamos con fuertes vientos que van rotando y lluvias intensas que han provocado anegamientos en las zonas bajas de Claromecó. Pusimos a trabajar las bombas y motobombas para evitar que el agua ingrese a alguna vivienda. Estamos trabajando con tres cuadrillas.

No tuvimos inconvenientes de cortes de luz, el intenso viento no hizo destrozos, pero sí tenemos problemas en la parte pluvial, más teniendo en cuenta que la situación climatológica no está previsto que cambie en las próximas horas.

Recomendamos que si no es necesario, por favor que la gente no salga, nosotros estamos acompañando en todo lo que podemos, pero tenemos que cuidarnos entre todos. Hay una importante creciente del mar pero no ha llegado a los paradores.

En estos momentos se hace bien notoria la necesidad de una obra integral pluvial, este problema se sostiene en el tiempo y nosotros sólo podemos paliar la situación, no darle una solución definitiva”

