El sector duro del PRO se levantó este martes de sus bancas y se retiró del recinto durante el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea legislativa, luego de que el mandatario anunciara que se continuará con la investigación de las responsabilidades del endeudamiento ante el FMI.

“El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, fue la frase que despertó la ira de la oposición.

La mención del tema levantó una serie de gritos y objeciones entre oficialismo y oposición, que finalizó con la ida del recinto de los legisladores del PRO, que ya habían anunciado que se retirarían si no coincidían con algunas de las palabras del mandatario. La UCR y la Coalición Cívica decidió quedarse en el recinto. También se levantó y se fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“Me levanté junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía”, dijo el diputado Waldo Wolff, al dejar el recinto.

Desde el el oficialismo criticaron el accionar del PRO. “La oposición dejó el recinto cuando el presidente hablo de investigar la deuda externa. Nos endeudaron a dos generaciones de argentinos y ahora no quieren que investiguemos la fuga. Son unos caraduras y unos sinvergüenzas”, dijo la legisladora Natalia Zaracho.

“Increíble. Juntos por el cambio abandona el recinto. Cuando no hay argumentos, florecen los gritos. Háganse cargo de su responsabilidad en la deuda y no se fuguen ustedes también. Sin verdad y reparación, no hay posibilidades de salir adelante”, agregó en su Twitter, el diputado Itaí Hagman.

Fuente: Ámbito Financiero.

