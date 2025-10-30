Participación de Martin Rodríguez Blanco en la reunión de Políticas Culturales Bonaerenses

El Director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco, participó de la reunión de Políticas Culturales Bonaerenses para la Soberanía Nacional, organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, representantes culturales de distintos municipios bonaerenses compartieron realidades locales, desafíos y experiencias, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y delinear acciones comunes para el desarrollo cultural en todo el territorio provincial.

La jornada permitió además proyectar una mirada hacia el futuro de la Cultura, basada en la articulación entre los municipios y la Provincia, reafirmando el compromiso con las políticas culturales como herramientas de identidad, integración y soberanía nacional.

