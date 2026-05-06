Participación tresarroyense en el Consejo Provincial de Turismo

6 mayo, 2026 0

Tres Arroyos participó de la Asamblea del COPROTUR en Pipinas para abordar la actualidad del sector turístico y fortalecer estrategias conjuntas.

La Dirección de Turismo de la Unidad Impulsar del Municipio de Tres Arroyos participó este martes de la Asamblea del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR), desarrollada en la localidad de Pipinas, partido de Punta Indio, en una jornada centrada en el análisis de la situación actual del turismo y la articulación entre municipios.

En representación de Tres Arroyos estuvo presente la directora de Turismo, Carolina Goicoechea.

El encuentro contó además con la participación del ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; autoridades provinciales y referentes turísticos de distintos distritos bonaerenses.

Durante la asamblea se generó un espacio de intercambio y proyección entre destinos turísticos de toda la provincia, con el objetivo de compartir experiencias, presentar herramientas de acompañamiento impulsadas por la Provincia y analizar posibles escenarios a corto plazo para el sector.

La participación de Tres Arroyos en este ámbito reafirma el compromiso de la Unidad Impulsar con el desarrollo turístico local, promoviendo el trabajo conjunto con organismos provinciales y la generación de acciones que fortalezcan la actividad en el distrito.

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