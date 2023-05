Partido del Frente de Todos pidió a la Corte que impida la re-reelección de intendentes

29 mayo, 2023

A través de su presidente, Oscar Héctor Alva, el partido País bonaerense realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para limitar las reelecciones de intendentes que van por su segundo mandato. En este marco, el sello a nivel provincial cuestionó las PASO convocadas para el próximo 13 de agosto.

El recurso fue radicado bajo el expediente 1039/2023, con la carátula “Partido País (distrito Buenos Aires) y otro C/BUENOS Aires, provincia de S/Acción declarativa de inconstitucionalidad”.

La presentación busca que se declare como inconstitucional el artículo 4 de la ley 15.315 bonaerense, una normativa sobre la reelección de intendentes impulsada durante la gestión de Axel Kicillof que modificó otra sancionada en tiempos de María Eugenia Vidal.

Durante la gestión de María Eugenia Vidal, en el año 2016, se aprobó la ley 14.836 que limitó las reelecciones de intendentes y concejales por un solo periodo (o sea, la posibilidad de solo ser elegidos en dos mandatos consecutivos). Esa normativa consideraba como el primer periodo de estos funcionarios el corriente a la entrada en vigencia de la ley. O sea, el 2015 para intendentes.

A principios de 2022, durante la gestión de Kicillof, se sancionó la ley 15.315. Esta no modificó el límite a las reelecciones en general, pero determinó que “los mandatos de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período” y que “en el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior”. En la práctica, esto postergó hasta 2027 la puesta en vigencia de las restricciones.

País sostiene ahora que “no existen argumentos jurídicos razonables que permitan justificar la regresión normativa e institucional republicana que supondría otorgar a algunos pocos el privilegio de permanecer en el poder, mucho más aún, si consideramos a la democracia sustancial sostenida por los derechos fundamentales y los derechos humanos como la base de sustentación del estado constitucional y convencional de derecho argentino”.

Asimismo, señala que el artículo 4 de la ley 15.315 “genera una objetiva afectación al principio republicano” ya que incumple el artículo 5 de la Constitución Nacional que fija que “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”.

Además, y con el patrocinio del prestigioso constitucionalista Andrés Gil Domínguez, cuestiona las elecciones primarias convocadas para el próximo 13 de agosto al advertir que habría intendentes que podrían ser reelectos por el régimen de la ley 15.315.

“Vengo a solicitar que se dicte una medida cautelar de no innovar mediante la cual se ordene la suspensión de la aplicación del artículo 4 de la ley 15.315 respecto de las PASO que se celebrarán en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto de 2023 hasta tanto se dicte la respectiva sentencia de fondo en la presente causa”, agregaron desde el espacio que conduce Alva.

El titular del espacio fue precandidato a diputado nacional por el partido País (Política Abierta para la Integridad Social) en 2017 por el espacio 1País, que encabezó Sergio Massa, integrante del Frente de Todos en 2021, y actualmente se desempeña como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación. (latecla.info)

