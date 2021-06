Parto respetado: aseguran que el Centro Municipal de Salud trabaja de acuerdo a la ley

24 junio, 2021

La Comisión de Salud del Concejo recibió hoy al doctor Pablo Desperés, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Municipal de Salud, a integrantes de su equipo y también de Pediatría y Legales, para abordar un proyecto relacionado con el parto respetado que tiene despacho por minoría del bloque de Todos. El profesional sostuvo que gran parte de las disposiciones que incluye el proyecto ya se cumplen en el Centro Municipal de Salud, y cuando eso no ocurre es porque la infraestructura o la fuerte demanda de atención no lo permiten.

En este sentido, la presidenta de la Comisión, Claudia Cittadino, aseguró que “nuestra intención es apoyar la postura de quienes están trabajando todos los días en la trinchera, atendiendo distintas situaciones en tiempos de pandemia”.

Desperés, por su parte, advirtió que “el proyecto normatiza algunas cuestiones con respecto a la atención del trabajo de parto, denominándolo respetado o humanitario, que en realidad es lo que se ha venido haciendo siempre. Lo que sucede es que hay aspectos a ordenarse de alguna forma, y no siempre puede cumplirse el deseo de la gente en forma ideal. Por ejemplo, no hay infraestructura necesaria para cumplir con todo lo que dice la ley, como por ejemplo la lógica privacidad para el trabajo de parto, en un momento en el cual el servicio y el hospital están llenos. Así que lo más probable es que ese momento transcurra compartiendo la habitación con otra paciente”.

El médico recordó que la ley de parto respetado está vigente desde 2004, y apunta “a que la familia participe, y que el médico explique y dé toda la información disponible respecto del parto. Simplemente da forma a una manera en la que trabajamos desde hace años. Y respecto de las decisiones sobre medicación, si bien deben ser consensuadas con la paciente, siguen siendo un territorio en el que operan los profesionales formados en la materia”.

“Esto no invalida el hecho de que a veces hay que tomar decisiones con las que quizá la madre no está de acuerdo, y por eso hay que explicarle, pero por el bien del niño, que no está hablando y por cuya salud debemos velar. Si los derechos de la madre, sin conocimiento, ponen en riesgo al bebé, nosotros debemos informarla al respecto y tratar de disuadirla. Y así como a veces no se entiende eso, otras se les aplica medicación sin explicarles a las madres y eso tampoco está bien”, argumentó Desperés.

“Las doulas deben tener un título habilitante”

Consultado por la figura de la doula, capacitada para el acompañamiento de la madre en el parto, Desperés advirtió que “no es un título reconocido por el Ministerio de Salud. No estoy en contra de las doulas, pero una persona no puede ir a tener familia con un médico formado bajo la normativa del Ministerio, la información absoluta de una doula porque es como estudiar chino para ir a Estados Unidos. Tenemos que hablar el mismo idioma. Muchas veces no hay comunicación entre la doula y el médico, o no hay una comunión en la forma de atención. No estamos en desacuerdo con ellas pero creemos que deben sumarse, capacitarse y si intervienen en una cuestión de salud, tener un título habilitante”.

Finalmente, admitió que se cuestionaron puntos del proyecto de Todos sobre parto respetado “porque tenemos que garantizar que las pacientes y los chicos reciban la mejor atención para el mejor resultado en salud, y si eso se ve cuestionado por algún tipo de derecho, debe estar muy bien redactado y eximirnos a nosotros de la responsabilidad de no haber actuado de la forma en que estamos obligados a hacerlo. Para que se entienda, alguien puede decirme que se quiere morir, pero la eutanasia no está aprobada. Entonces, no me pidan que le suministre la medicación para que muera. La persona tiene derecho a decidir, pero de allí a que eso se pueda implementar hay un largo trecho. Por eso es conveniente atenerse a lo que dice la ley, en la que ya trabajó gente capacitada antes que nosotros”, concluyó.

