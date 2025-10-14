Pasada una semana de su asunción, Juan Elgart trazó su primer balance al frente del Ente Vial Rural

El funcionario destacó el acompañamiento de su antecesor, Héctor Poggi, y aseguró que el equipo de trabajo “está preparado para afrontar las dificultades que dejaron las intensas lluvias”.

En diálogo con LU24, Juan Elgart, recientemente designado al frente del Ente Vial Rural del distrito, trazó un balance de sus primeros días en funciones y destacó la importancia del trabajo conjunto con los productores y la comisión del organismo.

“Llevamos ocho días desde la designación y el balance es muy positivo. El clima no nos está ayudando demasiado para los caminos y para la producción, pero estamos trabajando arduamente para afrontar todas las necesidades de los productores”, expresó.

Elgart explicó que la propuesta le llegó luego de acompañar durante varios meses a su antecesor, Héctor Poggi. “Yo venía dándole una mano a Héctor desde mi anterior trabajo en una empresa de tecnología agropecuaria. Pablo me ofreció la posibilidad, nos reunimos con la comisión y acepté el desafío”, indicó.

Respecto al estado de los caminos rurales, señaló que “han caído más de 200 milímetros por encima del promedio del año pasado, sin contar los 60 o 70 del último fin de semana. Para la producción es muy bueno, pero para los caminos no tanto, porque el exceso de agua complica”.

El distrito cuenta con más de 2.200 kilómetros de caminos rurales, lo que implica “un trabajo muy grande”, aunque Elgart aseguró que el equipo “tiene mucha experiencia y compromiso”.

También resaltó que mantiene contacto diario con Poggi: “Héctor sigue participando desde la comisión, siempre dispuesto a ayudar y asesorar. Hablamos todos los días y eso hace el trabajo mucho más ameno”.

Antes de cerrar la entrevista, Elgart comentó que tenía prevista una reunión con el Comando de Prevención Rural (CPR) para coordinar acciones. “Son los encargados de patrullar los caminos. Hay normativas que prohíben circular los días de lluvia, aunque hay casos excepcionales. Queremos trabajar en conjunto con todos los actores involucrados”, concluyó.

