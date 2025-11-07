Pasantías: Mesa COPRET Tres Arroyos convoca al sector productivo (video)

7 noviembre, 2025

El martes 11 de noviembre, desde las 11, se reunirá la Mesa COPRET Tres Arroyos y esperan contar con la presencia de los distintos referentes de la producción para poder presentarles el nuevo sistema de pasantías sin riesgos laborales y con beneficios para el sector.

El encuentro será en la Cámara Económica – Av. Moreno 467 – con una duración estimada de una hora y media. “A las oportunidades hay que aprovecharlas”, expresaron. Para confirmar asistencia, se deberá completar formulario Google

