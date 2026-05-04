Pasarotti no quiere que el monumento al caballo en Cascallares sea para El Zorro

4 mayo, 2026 23

Omar Pasarotti, quien fuera dueño del legendario caballo El Zorro, hizo saber al autor de la obra, Alan Arias, que prohíbe que se llame El Zorro al caballo hecho con metal recuperado y se planea emplazar en Cascallares.

La colocación y el espacio fue aprobado por el Concejo Deliberante, pero ahora el propietario del bravío equino, no autoriza que se ponga su nombre al monumento.

Pasarotti se lo hizo saber a Arias por intermedio del delegado municipal de Cascallares. “Me prohibió que se llame El Zorro”, le comunicó el funcionario municipal al artista a quien advirtió que si no se respeta el deseo del dueño del caballo, acudirá a la Justicia.

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