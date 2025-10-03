Paseo solidario en bicicleta a beneficio del Jardín 910

3 octubre, 2025 0

El Jardín de Infantes N°910, ubicado en Castelli 590, organiza este sábado un paseo solidario en bicicleta con el objetivo de recaudar fondos destinados a cubrir insumos y gastos diarios de la institución. La propuesta surgió de la cooperadora, encabezada por Belén Tolosa y Pablo Fraile, quienes explicaron en su presencia en el estudio de LU 24, que la actividad consiste en salir del propio jardín, recorrer hasta el Parque Cabaña y regresar, con acompañamiento de personal de tránsito municipal.

Al finalizar, los participantes serán recibidos con torta, frutas y sorteos en forma de agradecimiento.

La inscripción se realiza en el jardín desde hoy y también el mismo día de la actividad, a partir de las 13 horas. El costo es de 7.000 pesos por persona, mientras que los niños no abonan. En caso de familias completas, se busca priorizar la participación sin que el valor sea un impedimento.

Actualmente, el Jardín 910 cuenta con 88 chicos, 44 en turno mañana y 44 en turno tarde. Según señalaron desde la cooperadora, los fondos serán destinados a materiales básicos y necesidades cotidianas que muchas veces son afrontadas por docentes y familias.

El paseo estaba previsto inicialmente para el sábado pasado, pero fue suspendido por mal tiempo. Los organizadores esperan que en esta oportunidad el clima acompañe, aunque en caso de lluvia la actividad volverá a reprogramarse.

“Es algo simbólico, para compartir con la comunidad y al mismo tiempo ayudar al jardín”, destacaron Tolosa y Fraile, quienes invitaron a toda la comunidad de Tres Arroyos a sumarse a la propuesta.

Volver