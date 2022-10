Pasión por el dulce de leche: La Chavense vendió todo durante el finde extra largo

11 octubre, 2022

En el Día del Dulce de Leche, Roberto Jorge, propietario de la reconocida firma La Chavense, fundada en 1945, contó a LU 24 que durante el fin de semana largo vendieron toda la producción.

“Nos quedamos sin dulce de leche porque pasó mucha gente y llevan de a tres o cuatro para regalar. Un fin de semana largo se pueden vender al público entre 700 y 800 kilos”, aseguró.

Sobre la elaboración, afirmó que “hace 50 años que lo hacemos de la misma manera, lo único que variamos es la forma de cocción: generalmente es leche, azúcar y a revolver. No usamos conservantes para ningún producto”.

Asimismo, explicó que el dulcero Héctor García tomó la posta de su primo hermano Julio, en la década del ´70, y desde hace 46 años lo realiza “de memoria”.

Al repasar la historia de La Chavense, Jorge recordó que “nació por la inquietud de Ricardo Forel, empresario austríaco que después vivió mucho tiempo en Tres Arroyos. Vino a asesorar fábricas al país, pasó por Gonzales Chaves y compró un predio para elaborar quesos, habló con los productores, le prometieron que iba a haber leche, pero no ocurrió así y no pudo continuar. Entonces, se la vendió Ronda de General Rodríguez, que corrió la misma suerte. Y cuando estaba por cerrar, por casualidad, le ofrecieron a mi padre si la quería comprar, lo que no podía hacer porque era empleado ferroviario y mi madre tenía un pequeño almacén en un garaje en Bahía Blanca, pero se lanzaron a la aventura y se vinieron a Gonzales Chaves el Día de la Industria, el 2 de septiembre de 1962”.

“Le fue tan mal a mi padre, ya que le pasó lo mismo, que decidí dejar mi trabajo en LU2 de Bahía Blanca y me vine a Gonzales Chaves. A los cuatro meses falleció mi papá y con 24 años quedé a cargo, junto a mi madre y un socio que había en ese momento, sin un peso. Hemos transitado por todos los caminos y tipo de comercio, como venta de lubricantes, para no cerrar la fábrica. Así fue el comienzo de la familia Jorge”, evocó.

El Día del Dulce de Leche tiene su origen en 1998. El 11 de octubre de aquel año se creó esta efeméride por iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines para que se celebre cada año.

La razón de que tenga su día fue reconocer a este delicioso manjar como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico en varios países como Argentina y Uruguay, registrando un elevado consumo de este producto alimenticio.

Volver