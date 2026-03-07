Pasión y energía: Potente combinación para un gran cierre con El Indio Lucio Rojas

7 marzo, 2026 0

El Chaco Salteño dijo presente con la potente voz de El Indio Lucio Rojas, su música es una celebración a la cultura y la tradición.

Con un show acorde a sus orígenes, recordemos que es hermano del reconocido Jorge Rojas, supo abrirse camino con su talento y personalidad.

El público celebró su actuación con la combinación de lo tradicional con toques modernos y energéticos, destacándose en la interpretación de chacareras y zambas.

