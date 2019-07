PASO 2019: Precandidatos a consejeros escolares de Juntos por el Cambio en LU 24

Mónica Tello e Ignacio García, precandidatos a consejeros escolares en primer y segundo término por la lista de Juntos por el Cambio, visitaron LU 24.



“Me invitaron a participar de este espacio, acepte inmediatamente porque representa mi pensamiento, soy docente, secretaria en la Escuela 5 y maestra de grado en la Escuela 14”, dijo Tello, y agregó que “los Consejeros de Juntos por el Cambio han hecho una apertura del Consejo Escolar, viví de cerca eso y me parecía importante participar”.

“Quiero seguir trabajando y profundizar esa línea de trabajo, colaborando con los recursos humanos en las escuelas, acompañando a directivos y auxiliares en las cuestiones que tienen que ver con las escuelas”.

“El Polideportivo es una obra magnífica”

Mónica Tello sostuvo respecto al Polideportivo que se construye en la ciudad que “es una obra magnifica, pero creo que hay que diferenciar lo importante a lo que es urgente, las urgencias de las escuelas tienen prioridad en el momento de entenderlas. El Polideportivo realza muchísimo las actividades que se van a realizar allí”.

“Una de las cuestiones a solucionar es el techo de la Escuela 54, que finalmente en esta semana según se anunció, llamara a licitación para realizar la obra. Tenemos casos así: en la infraestructura de las escuelas algunas son más graves, y otras menores, dijo, y puso como ejemplo el techo de la escuela 14, además del mantenimiento que se debe realizar en calefactores, vidrios e instalaciones de agua”.

García, de Franja Morada al Consejo Escolar

Ignacio García afirmó que “soy de exponer mis ideas sobre lo que pienso, no vengo de una familia política; yo en el 2016 empiezo a militar en la Franja Morada en el instituto 167 y aunque no pudimos conformar ese Centro de Estudiantes siempre quedó esa afinidad. Me atrajo el valor o el respeto que se le da a la Democracia y luego el diálogo con el otro”. Estoy estudiando profesorado en historia en el último año, me queda cursar una sola materia y dar los finales para recibirme”.

Por qué votar a Macri y Vidal

Consultados sobre por qué se debe votar la lista que encabezan Macri y Vidal, Ignacio García sostuvo que “tiene que ser reelegido, porque ya creó las bases para crecer y desarrollarse económicamente; hoy exportamos más que lo que importamos es cierto que hay fabricas que han cerrado pero la situación va a mejorar, por eso voy a votar a Macri y Maria Eugenia Vidal”.

Tello, en tanto, expresó que “Maria Eugenia representa la lucha de las mujeres por un espacio, una mujer gobernadora que lucha por la calidad de vida de nuestros hijos y nuestros jóvenes, lucha por el flagelo de la droga, recorriendo y tomando el desafío de gobernar una provincia como esta, que me hizo admirarla. Le pediría que continúe colaborando, apoyando y escuchando a todas las ciudades del interior en todas las necesidades, con las obras que mejoren la calidad de vida de las personas, las rutas, las cloacas o el agua potable. Tengo la esperanza de ver rutas más seguras”.