Paso a la Inmortalidad del General San Martín: (videos) ofrendas florales, poema y palabras de Eugenio Galilea

17 agosto, 2021

Con la presencia del Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, se llevo acto oficial por el aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, en el que se entonaron las estofas del Himno Nacional Argentino, se dirigió a los presentes Juan Carlos “Pirincho” Álvarez, con un poema de su autoría, “San Martín: el gran libertador”, y posteriormente se procedió a la colocación de distintas ofrendas florales en el Monumento de José de San Martín.

Las mismas, fueron entregadas en primer lugar por el Intendente de Tres Arroyos, Carlos Alberto Sánchez, y el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y también hicieron lo suyo representantes de la Asociación Sanmartiniana filial Tres Arroyos, Estela Gil de Giménez y la señora Nancy Alonso. Asimismo, entregaron a la figura de San Martín, otra ofrenda floral, representantes de la escuela secundaria técnica Nº 1, la Directora del establecimiento y el presidente de la Cooperadora, y también hicieron lo suyo, representantes de la Guardia Ecuestre.

“Debemos recordar sus palabras: Serás lo que debes ser, o no serás nada”

Acto seguido, se dirigió a los presentes, Eugenio “Coco” Galilea, presidente de la Asociación Sanmartiniana, y expresó: “esta conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del Padre de la Patria, es una buena oportunidad para rescatar la personalidad del prócer, diría que estamos aquí para rendir homenaje al hombre, que siguiendo su pensamientos libertarios, no dudó ni un instante en cumplir sus convicciones, para llevar a un fin la causa que lo convoco, de dar libertad no solo a su pueblo”.

Asimismo, Eugenio Galilea, sostuvo que en San Martín “ardía en su corazón una braza inextinguible de amor a la libertad” y de su compromiso por la patria “debemos sacar las enseñanzas que nos hagan tener la fuerza de pertenencia a nuestra nacionalidad e ideales, que nos permitan lograr la unidad que él supo conformar”.

Rememorando la figura del libertador argentino, el Presidente de la filial tresarroyense de la Asociación Sanmartiniana, manifestó “San Martin era un hombre del que debemos destacar la trascendencia de su vida” y agregó que “recordar hoy la personalidad de nuestro héroe, es pensar que a esa vida que se apagó un 17 de agosto, debemos tomarla como la mayor ofrenda de unión puesta al servicio de las generaciones, ofreciendo para lograrla, lo más sagrado del ser humano, la vida”. Para finalizar, Coco, indicó que “seguramente San Martin se preguntará ‘¿dónde dejaron mis sueños?’, y en las acciones de cada uno de nosotros debemos recordar sus palabras: “Serás lo que debes ser o no serás nada”.

