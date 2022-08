Paso a paso como dar de baja los subsidios para comprar dólares

31 agosto, 2022 Leido: 100

25.243 hogares decidieron dar de baja su solicitud para mantener los subsidios a la energía. Si bien es un número ínfimo dentro del universo de casi 10 millones de solicitudes ya procesadas, el dato se vincula con la intención del Gobierno de restringir el acceso al ‘dólar ahorro’ a aquellas personas que estén recibiendo subsidios en sus facturas de gas y luz.

La idea, que no oficializada por parte del Banco Central, fue planteada la semana pasada por Agustín D’Attellis, director del organismo. En declaraciones radiales, el economista dijo que “muy probablemente” se concrete la decisión de bloquear el acceso al dólar ahorro para este segmento de usuarios, aunque advirtió que “no están las bases de datos consolidadas” sobre el listado de hogares o personas que se postularon para seguir recibiendo (o no) los subsidios.

El trámite se hace de forma online en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios o de manera presencial en las oficinas de Anses. Es el mismo punto de partida que se estableció para solicitar los subsidios. El usuario debe ingresar en la opción ‘Modificar o eliminar la solicitud’, que se identifica con el botón celeste. Para pedir la baja en la solicitud de subsidios el usuario debe ingresar en la sección celeste. Luego, el sistema solicita el DNI del solicitante y el número de gestión que el usuario recibió al momento de inscribirse en la plataforma.

Al ingresar, la plataforma permitirá al solicitante eliminar su inscripción. De esta forma, se anula su solicitud formal de subsidios, y a partir del mes próximo las facturas de luz y gas llegarán con incrementos progresivos en las tarifas, todavía no hay una comunicación o resolución formal que restrinja o limite la compra de ‘dólar ahorro’ para los usuarios que reciben subsidios energéticos. El trámite tampoco luce sencillo o rápido. La Secretaría de Energía ratificó que se mantienen los plazos estipulados y que el esquema de segmentación de tarifas por niveles de ingresos comienza en septiembre.

Volver