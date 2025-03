PASO: “La suspensión no es buena para quienes estamos en el interior” dijo Groenenberg

17 marzo, 2025 0

Luego de la convocatoria del gobernador Axel Kicillof para que las PASO se realicen el 13 de Julio, aunque desde el Ejecutivo provincial esperan que la Legislatura las suspenda, LU 24 consultó a Ticho Groenenberg para saber la postura en el PRO Local.

“Nos cuesta ubicarnos ante tantos cambios bruscos, las PASO se crearon para resolver los problemas internos en cada partido, esta medida cambia nuestra forma de encarar la situación sabemos que a nivel país afecta la situación económica”, dijo.

“La suspensión puede generar un problema que aún no estamos preparados para enfrentar y no es bueno porque afecta el trabajo de los partidos del interior que no están organizados”, consideró.

Sobre la situación a nivel local, sostuvo que “está difícil, las personas no quieren sumarse, la mayoría se desilusionó y es muy importante que se involucren”.

“Debemos cubrir las 18 bancas trabajando, todos juntos mejoraremos el futuro de Tres Arroyos”, finalizó.

Volver