Pastor Artaza “pasar por el COVID fue como morirse un poco cada día”

16 septiembre, 2021 Leido: 5

Omar Artaza, pastor evangélico en nuestra ciudad, atravesó el contagio de COVID de manera extrema y perdió parte de su familia, también víctimas del virus, “estamos mejorando poco a poco gracias a Dios, después de un proceso muy largo que comenzó en abril. En mi caso particular había comenzado con tos, durante una semana fue bastante fuerte pero yo no le hacía caso pensando que era algo común. La cuestión fue que cada día estaba tosiendo más, la situación se fue agravando, siempre cuidé la higiene y respeté los protocolos y en ningún momento pensé en tener COVID. Fue mi esposa quién decidió llevarme al hospital, donde después de revisarme me internaron de inmediato.

Allí comenzó algo muy tremendo, se agudizó la falta de aire, la tos, la fiebre de noche era terrible, se me secaba la garganta, y yo sentía que me moría cada día un poco. No se puede explicar lo que se siente no poder hacer ni un paso, y yo sentía la gravedad del cuadro que estaba atravesando”.

En medio de esta situación, Artaza fue comunicado de dos noticias dolorosas, “fue mi esposa quien me comunicó primero el fallecimiento de mi hermana mayor, y luego, pasados 8 días, de mi hermana menor, ambas por COVID. Lo que más me dolió fue no poder despedirme de ellas”.

Finalmente el Pastor dijo que su congregación continúa con sus reuniones, respetando protocolos estrictamente y aprovechó para agradecer a “todos los hermanos de la Iglesia, no sólo de nuestra ciudad sino de tantos otros lugares, que hicieron cadena de oración para mi sanación”.

Volver