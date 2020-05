Pastor Artaza y un mensaje en cuarentena: “valorar al prójimo nos hará mejores personas”

1 mayo, 2020

El pastor Omar Artaza, del Tabernáculo de los Milagros, compartió la experiencia de la feligresía en torno a esta cuarentena y aseguró que “nos estamos adaptando y cumpliendo con las reglas que han impuesto nuestros gobernantes. No hacemos reuniones presenciales sino que utilizamos el sistema online, enviamos la prédica que grabamos previamente y además la transmitimos por LU 24, así llevamos nuestro mensaje y contención a los fieles”.



“El nuestro es un mensaje de buenas nuevas, no somos los que retrocedemos sino los que siempre tratamos de salir adelante, de dar ánimo, no renunciar ni permitir que la angustia se apodere de nosotros. Debemos confiar en que Dios nos ayudará a salir de este momento de crisis”, sostuvo el pastor.

“Dios nos quiere decir algo con todo esto; vivíamos corriendo y sin tiempo para acordarnos de él nada más que cuando aparecían los problemas. Este es el momento justo para reflexionar, y seguramente no hay nadie que no se haya detenido a pensar y a evaluar prioridades. Se han roto varias cosas, lo que estaba antes en el podio como estrellas de Hollywood o jugadores de fútbol, ha sido reemplazado por médicos, trabajadores de la recolección de residuos, así que valorar al prójimo nos va a ayudar a ser mejores personas”, finalizó.

