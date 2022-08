Pasty Christensen y la temporada ideal para pensar en un tatuaje

Esta es una época clave para hacerse un tatuaje que llegue bien al verano, y en este sentido, Pasty Christensen, reconocido tatuador tresarroyense, advirtió que “es por la cicatrización, por eso es ideal para hacerlo en invierno, porque durante la primera semana no se lo puede exponer al sol ni al agua de piletas y demás. Si te tatuás en verano te pasás todo el tiempo cuidándote”.

“No conviene tatuarse personajes ni figuras de moda, porque no es como una zapatilla que se rompe o se deja de usar y te comprás otra. El tatuaje queda. Hay gente que termina tapándose alguno por esa razón”, aseguró Pasty, que comenzó a tatuar a los 15 años pero hace 22 que lo hace de manera profesional.

“Hay muchos tatuadores, cada uno debe tener su clientela con sus gustos. Ahora se elige el tatuador por el estilo, antes estaba yo y algún otro más que nos adaptábamos a todos los estilos, pero ahora hay para elegir. Nombres se usan pero los de los hijos, pero no ya los de novios y novias porque hay como una cábala al revés: te tatuás y… Por eso yo trato en dos o tres palabritas que cambien de idea. Incluso si no me gusta la idea no hago el tatuaje”, explicó.

Con agenda completa, Pasty suele priorizar a gente con la que ya ha trabajado, y no son muchos los tatuajes que tiene que rechazar por falta de tiempo. Es que además dedica buena parte de sus jornadas a otras disciplinas artísticas, como la pintura mural y la escultura.

