"Patalean" en Reta por piedrazos contra casas

15 febrero, 2020 Leido: 346

Un lamentable episodio denunciaron en el Facebook “Reta: derecho al pataleo” que ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del viernes. “Estábamos descansando en el paraíso cuando de repente escuchamos gritos de pibes, lo cual es normal, pero lo que no es normal son los piedrazos que tiraron contra las casas”, expresó Paola Nadina Rebello.

“Reconocimos sus caras y la policía dijo que no valía la pena hacer la denuncia”, agregó.



La publicación realizada ayer es la siguiente:

“Hola gente de Reta quiero hoy contarles un lamentable episodio ocurrido anoche alrededor de las tres de la mañana. Estábamos descansando en el paraíso cuando de repente escuchamos gritos de pibes, lo cual es normal, pero lo que no es normal son los piedrazos que tiraron contra las casas. Fuimos varios los vecinos damnificados, e incluso hubo vecinos que los siguieron a esa hora. Reconocimos sus caras y la policía dijo que no valía la pena hacer la denuncia. Quiero pedirle a la gente de reta que no permita que estos pibes, que son delincuentes, hagan lo que quieran y arruinen el lugar. Tengo dos nombres de los pibes, los voy a dejar en la policía aunque, como seguro son menores no se podrá hacer nada. Los pibes van a la escuela y me enteré que ya han hecho cosas contra la escuela también. Hay que frenarlos de alguna manera, quizás denunciar a los padres sería bueno. Yo tengo los nombres de dos pero eran más o menos cinco. Lamento poner esto, yo adoro este lugar y no me gustaría que se contamine de gente basura. Disculpen quizás hoy no es el día indicado pero me indignan estás cosas. Espero el delegado, policía intendente hagan algo. Gracias”.

