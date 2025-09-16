Patín: Alma Croce se consagró campeona provincial
Del 11 al 14 de septiembre, en Monte Hermoso, se llevó a cabo el Torneo Provincial de Patín organizado por la Federación de la Provincia de Buenos Aires.
Las patinadoras del Club Huracán se hicieron presentes representando a la Asociación Bahiense. Las mismas fueron:
– Alma Croce. 10 años. Categoría 2° C. 1° Puesto. Campeona Provincial.
– Celina Guerrero. 14 años. Categoría 2° C 9° puesto
– Catalina Paolini 13 años. Categoría 2° C. 7° puesto.
– Morena Cepeda 14 años. Categoría 3° C. 2° puesto.
– Martina Ruso. 14 años. Categoría 2° C. 5° puesto.
– Justina Pimentel. 13 años. Categoría 3° C. 7° puesto.
– Abigail Galli. 14 años. Categoría 1° C. Puesto 16 °.
Las patinadoras fueron acompañadas por su técnica Giuliana Genovesi.