Patín artístico: Destacada participación de Evelyn Duca en San Juan

31 agosto, 2025 0

La patinadora del Club Sportivo Olimpo, Evelyn Duca, participó desde el viernes 22 al domingo 31 en el Velódromo Vicente Chancay, de la ciudad de San Juan, el Campeonato Nacional Absoluto de patín artístico, torneo final que define las posiciones de los deportistas para el corriente año, y con ello la llave para su participación dentro del seleccionado nacional.

Según un comunicado de prensa enviado a LU 24, se indica que “Duca participó en la disciplina Figuras Obligatorias categoría A Senior Elite, la más alta de este deporte”.

Una pequeña falla en su tercera figura luego de dos participaciones excelentes la dejó “a un paso” de la medalla, logrando clasificar en 6º lugar entre las 20 patinadoras mejores del país.

“Lo más destacable es que Evelyn ya tiene en su haber medallas de oro en su carrera nacional y bronce en un sudamericano; así y todo, va por más; en cada competencia no se “presenta”, va con la convicción de darlo todo y más, “y aun sin medalla, ella tuvo lo más importante: las ganas de seguir estando en lo más alto; ella sigue y sigue, le busca la vuelta y sigue, ¡y yo la acompaño en estos estadios donde solo llegan los mejores y los que lo dan todo por el deporte de elite!”, hasta el punto de que sus rivales “ sacaban los números, porque sin esa falla estaba en el podio”, agrega la nota.

Aunque no haya medalla o podio esta vez, “somos un rival competente al que todos observan, revisan y copian”, en palabras de su técnica Paola Toledo.

Las palabras de Evelyn lo dicen todo “ hermosa experiencia, las dos primeras figuras las logré hacer muy lindas y con muy buenos puntajes, y en la última tuve una falla que me deja en el 6ta puesto y a un pasito de la medalla, pero muy contenta de estar con Paola en esos niveles y ser competentes. Ya llegarán los mejores resultados mientras disfrutamos el camino como siempre. Lo quería compartir con ustedes y las familias de Olimpo que tanto me acompañan y apoyan. Gracias de corazón; seguiremos para lo que viene”.

Y lo que viene es el Open Mundial de Figuras Obligatorias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 22 al 26 de septiembre, en el que la deportista es la única clasificada de la ciudad.

“Desde la Comisión Directiva le deseamos que disfrute a pleno de esta experiencia única y compartimos con la comunidad el inmenso orgullo de sentirnos tan bien representados; aprovechamos también para también para agradecer el permanente apoyo y acompañamiento de empresas locales y las familias aurinegras”, concluye.

Volver